اليونان: تركيا قد تواجه عواقب بسبب التنقيب عن الغاز

جهينة نيوز:

حذر رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس النظام التركي من أنه قد يواجه عواقب من أوروبا إذا استمر في تحدي حق قبرص في التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية القبرصية شرق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن تسيبراس قوله للصحفيين في نهاية قمة للاتحاد الأوروبي: هناك تصاعد في العدوان التركي وهو شيء لا نلاحظه فقط في علاقات تركيا باليونان وقبرص ولكن أيضا مع أوروبا وغيرها.

وأرسل النظام التركي سفينة تنقيب ثانية أمس للبحث عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص في خطوة استفزازية تهدد بتفاقم النزاع حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز.

وكان تسيبراس حذر تركيا مؤخرا من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها في حال انتهاكها حقوق اليونان وقبرص السيادية، فيما أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في وقت سابق اليوم أن الإجراءات التركية قبالة سواحل قبرص غير مقبولة لافتا إلى أن المجلس الأوروبي ينتظر اتخاذ تدابير في المستقبل القريب وستكون “غير سهلة”.