وزير بريطاني يعتدي على ناشطة بالقوة والعنف - فيديو

جهينة نيوز:

أعلنت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الجمعة، عن إقالة مساعد وزير الخارجية البريطاني مارك فيلد بسبب سلوكه الغريب والمتوحش الذي أظهره مع إحدى الناشطات خلال حفل عشاء أقيم في مدينة لندن.

علقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على الحدث قائلة "وجدت الحادث مقلقا للغاية لذلك تم اتخاذ التدابير التالية بحق هذا الموظف".

وانتشر مقطع فيديو وثق الحادثة بالتفاصيل حيث قام وزير الدولة مارك فيلد بإمساك الناشطة بعنف من خلال رقبتها وعمل على جرها بالقوة إلى خارج الصالة.

وقامت ناشطات بمنع وزير المالية فيليب هاموند من الحديث لدقائق عن طريق استخدامهن مكبرات صوت للهتاف بشعارات أثناء مأدبة سنوية في مبنى مانشن هاوس الشهير في لندن مساء أمس الخميس.

من جهته، قال فيلد إن رد فعله كان نابعا من مخاوف تتعلق بالأمن.

وأشار في بيان له "في المناخ الراهن أشعر بضرورة التصرف بحسم للتصدي لأي تهديد لسلامة الموجودين".

سبوتنك