إنطلاق عملية عسكرية واسعة في العراق لملاحقة خلايا داعش

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم انطلاق عملية عسكرية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الحدودية الواقعة بين قضائي القائم وسنجار.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” عن الوزارة قولها في بيان اليوم إنه “انسجاماً مع متطلبات المعركة الميدانية الرامية إلى ملاحقة الإرهاب والخلايا النائمة وتنظيف الصحراء الحدودية الواقعة بين قضاء القائم في محافظة نينوى وقضاء سنجار في محافظة الأنبار نفذ اللواء السابع والعشرون واللواء الثامن فرقة المشاة السابعة عملية عسكرية تفتيشية مشتركة الهدف منها مباغتة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وملاحقتهم ومنع أي خرق قد يحدث”.

من جهة أخرى أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم عن ضبط 80 عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية الاستخبارات قولها في بيان اليوم إن “الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنوا من الوصول إلى حقل للعبوات المتفجرة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة السلام غرب تكريت يضم أكثر من 80 عبوة ناسفة”.

وكانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي أعلنت أمس عن إحباط مخطط إرهابي والقضاء على إرهابي وإصابة اثنين آخرين في محافظة الأنبار غرب العراق.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي داعش في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.