بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في منطقة الخليج

جهينة نيوز:

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم الوضع في الخليج إضافة إلى الاستفزازات التي استهدفت وفد البرلمانيين الروس في جورجيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله إن “بوتين عقد اجتماعاً مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي أعرب المشاركون خلاله عن قلقهم العميق حيال التوتر القائم في منطقة الخليج ودعوا الأطراف إلى ضبط النفس”.

وحذر المشاركون من أن اتخاذ أي خطوات غير مدروسة قد يحمل تداعيات خطيرة على المنطقة وعلى الاستقرار العالمي بشكل لا يمكن معالجته.

وأضاف بيسكوف إن “المجتمعين بحثوا أيضا الأوضاع في جورجيا على خلفية أعمال الشغب التي أثارتها عناصر متطرفة في جورجيا ضد البرلمانيين الروس”.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية الروسية حذرت مواطنيها بمن فيهم السياح من مخاطر السفر أو الإقامة في جورجيا “بسبب تصرفات العناصر المتطرفة”