رئيس موريتانيا: قطر دعمت الإرهاب في سورية وليبيا واليمن وتونس

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن مشيخة قطر دعمت الإرهاب ورعته ومولته في سورية وليبيا واليمن وتونس.

وقال عبد العزيز في مؤتمر صحفي الليلة الماضية نقلته وسائل إعلام موريتانية إن “مشيخة قطر ساهمت في تدمير سورية وتونس وليبيا واليمن إضافة إلى تهديد أمن بعض دول أوروبا والغرب عبر دعمها الإرهاب ونشر التطرف والعنف”.

وسخر عبد العزيز من تشدق قطر بالديمقراطية والحرية وقال: “قطر سجنت شاعراً لأنه انتقد حكامها وتقمع شعراءها وتزعم نشر الديمقراطية” مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قرار قطع علاقات بلاده معها “سيادي ومستقل”.

وكانت موريتانيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في حزيران 2017 وقالت الخارجية الموريتانية حينها إن القرار جاء بسبب “تمادي قطر في سياسة دعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة”.

ودأب النظام القطري منذ سنوات على دعم التنظيمات الإرهابية في العديد من الدول العربية ولا سيما في سورية والعراق وساهم بشكل كبير في تمويلها وتسليحها ودعمها والترويج لها إعلامياً عبر القنوات التي تسهم في سفك دماء الأبرياء كما دعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مصر والتي ارتكبت جرائم عديدة بحق الشعب المصري.