المعلم يبدأ زيارة إلى بيونغ يانغ تلبية لدعوة من نظيره الكوري الديمقراطي

جهينة نيوز:

بدأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم والوفد المرافق له زيارة رسمية اليوم إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تلبية لدعوة من نظيره ري يونغ هو.

ويبحث الوزير المعلم خلال زيارته مع كبار المسؤولين الكوريين مختلف جوانب العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والارتقاء بها في كل المجالات.

كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط وشرق آسيا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان الوزير المعلم اختتم زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت خمسة أيام بحث خلالها مع المسؤولين الصينيين العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطورات الوضع في سورية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.