نوال الزغبي من دمشق: سورية مابتستاهل غير السعادة والسلام

جهينة-خاص:

أطلت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، على جمهورها السوري، يوم أمس، بحفل فني كبير في العاصمة دمشق بعد غياب دام لأكثر من عشر سنوات.

وفي مؤتمر صحفي سبق الحفل جمعها مع الفنان اللبناني زياد برجي الذي شاركها الحفل قالت الزغبي، أن “الشباب السوري ناجح رغم الحرب”، لافتة إلى أنه “عندما يكون لدى الإنسان الإيمان والطموح لا يستطيع أحد أن يوقفه”.

وقالت الزغبي في بداية الحفل: “انا كتير سعيدة ومبسوطة، والليلة مميزة بعد 10 سنين بالشام وهيدا البلد مابيستاهل غير السعادة والسلام، ونضل مبسوطين وفرحانيين، وانا بحبكون كتير”.

وقدمت الزغبي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغنيات مهداة لسورية أشعلت فيها أجواء الحفل وبادلها الحضور بتفاعل كبير.