روسيا:: سنساعد إيران بملفي " النفط والمدفوعات " إذا لم تلتزم أوروبا بوعودها

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة لمساعدة إيران بشأن صادرات النفط وقطاعها المصرفي إذا لم يتم تدشين نظام المدفوعات الأوروبي انستكس التي أطلقها الاتحاد الأوروبي للالتفاف على عقوبات واشنطن ضد طهران.

و بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء ، أوضح ريابكوف " لقد قمنا بذلك وسنستمر، المشكلة الوحيدة هي أن الكميات التي يمكن أن نستلمها بموجب اتفاق "النفط مقابل البضائع" غير مؤثرة".

وشدد المسؤول الروسي على أن إيران يجب أن تملك المجال لتصدير نفط في نطاق مستوى شهر مايو 2018 على أقل تقدير.

وأنشأت دول أوروبية آلية انستكس في مسعى للحفاظ على الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في عام 2015 مع ست قوى عالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.