برعاية MTN.. مهرجان ليالي قلعة دمشق ينطلق في شهر تموز

جهينة نيوز:

أعلنت شركة مينا لتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية وبالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الثقافة ومحافظة دمشق عن موعد مهرجان ليالي قلعة دمشق اعتبارا من 11 وحتى 14 تموز 2019 وذلك برعاية شركة MTN

وقالت الشركة في بيان لها نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ان المهرجان سيقام على مدار أربعة أيام يتخلله أربع حفلات فنية حيث يفتتح المهرجان الفنان فارس كرم بتاريخ 11 تموز، يليه الفنان سيف نبيل بـ 12 تموز، والفنانة كارول سماحة بـ 13 تموز، ويختتم المهرجان مع الفنان مروان خوري بـ 14 تموز.

وأوضحت الشركة أن البطاقات تباع في المراكز التابعة لشركة MTN وهي في (المزة- شام سنتر- أبو رمانة- جرمانا- ساحة محافظة والعباسيين) اعتباراً من ٢٥ حزيران.

تنراوح أسعار البطاقات: 5000 ليرة سورية، 7500 ليرة سورية، 10000 ليرة سورية.

المصدر: جهينة-متابعة