البحرية الهندية تعلن ارسال سفينتين حربيتين الى الخليج لتأمين الملاحة

جهينة ميوز:

أفادت وزارة الدفاع الهندية أن البحرية أرسلت سفينتين إلى خليج عمان لتأمين سلامة السفن التي ترفع العلم الهندي لدى مرورها من المنطقة بعد أسبوع من تعرض ناقلتين للنفط لهجمات هناك.

وأضافت الوزارة في بيان أن السفينتين تشيناي وسوناينا "نشرتا في خليج عمان والخليج الفارسي للاضطلاع بعمليات أمنية بحرية"، مشيرة إلى أن قواتها البحرية تنفذ أيضا عمليات مراقبة جوية للمنطقة. بحسب "رويترز".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد اعتبر الخميس 15 يونيو أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان، مؤكدا أن هذا رأي الحكومة الأمريكية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة.