ترامب يوضح لماذا أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه ؟!

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه، مؤكدا أنه فرض عقوبات جديدة على طهران الليلة الماضية.

و قال ترامب عبر توتير : "يوم الاثنين أسقطوا طائرة بدون طيار تحلق في المياه الدولية ، تحضرنا للرد وسألت أحد الجنرالات كم شخصا قد يموتون في العملية وكان جوابه "150" شخصاً فأوقفتها قبل 10 دقائق من شنها لأن الرد قد لا يتناسب مع اسقاط الطائرة".

وأكد ترامب "أنني لست في عجلة من أمري، جيشنا أعيد بناؤه وقواتنا جاهزة للذهاب الى اي مكان وهي الأقوى في العالم"، مشيرا الى أن "العقوبات قاسية ولا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية".

و اعتبر ترامب أن الرئيس السابق باراك أوباما "أبرم صفقة يائسة ورهيبة مع إيران و أعطاهم 150 مليار دولار بالإضافة إلى 8 مليارات دولار في النقد"، مشيرا الى أن "إيران كانت في ورطة كبيرة وهو قام بإنقاذهم ، لقد أعطاهم طريقا مجانيا إلى الأسلحة النووية".

و تابع ترامب ، أنا أنهيت الصفقة التي لم يصدق عليها الكونغرس، وفرضت على إيران عقوبات شديدة ، مشددا على أن إيران اليوم "أمة أضعف بكثير مما كانت عليه في بداية رئاستي، عندما كانوا يسببون مشاكل كبيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط".