"كاس " تقر قانونية مشاركة الجزائر في كأس إفريقيا

جهينة نيوز

أقرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية " كاس"، قانونية مشاركة المنتخب الجزائري في النسخة 32 من كأس أمم إفريقيا .

و جاء القرار بعد أن رفضت " كاس " ومقرها سويسرا استئنافا تقدم به الإتحاد الغامبي لكرة القدم، ضد الإتحاد الإفريقي حول عدم إلغاء نتائج توغو في التصفيات، الأمر الذي لو قبل لكان يعني مشاركة غامبيا بدلا عن الجزائر في النهائيات الافريقية.

وأكدت وسائل إعلام في الجزائر خبر رفض" كاس " للاستئناف الغامبي، لتؤيد المحكمة القرار الذي سبق واتخذته لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد الإفريقي في يناير الماضي، بعد رفضه طلب غامبيا بإلغاء نتائج توغو بسبب الإدعاء بمشاركة لاعب توغو جيمس أولفادي بشكل غير قانوني كونه مواطناً نيجيرياً.

وكانت غامبيا تأمل في إلغاء نتائج توغو في المجموعة الرابعة خلال التصفيات، وبالتالي خصم ست نقاط حصدتها الجزائر بعد الفوز على توغو ذهابا وإيابا لتتأهل كأول للمجموعة بـ11 نقطة، وبنين وصيفا بـ10 نقاط.