إضراب لاعبو المنتخب الكاميروني عن المشاركة في أمم إفريقيا

جهينة نيوز

أعلن لاعبو المنتخب الكاميروني ، حامل لقب النسخة الماضية من أمم إفريقيا ،عن رفضهم السفر للمشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبل .

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن سبب الإضراب يرجع لعدم حصول اللاعبين على مكافأة التأهل للبطولة، وتصل قيمتها إلى 30 ألف يورو.

وتنص لوائح "الكاف" على وصول المنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية إلى البلد المستضيف قبل خمسة أيام على الأقل من أولى مبارياتها، علما بأن أول مواجهة للكاميرون في البطولة ستكون يوم 25 يونيو، أمام غينيا بيساو.

ويحاول الاتحاد الكاميروني، في الوقت الراهن، حل الأزمة وسفر البعثة لمصر للمشاركة في البطولة.

جدير بالذكر أن المنتخب الكاميروني يلعب في البطولة الحالية في المجموعة السادسة بجانب منتخبات غانا وبنين وغينيا بيساو.