الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتحلي "بأعصاب من حديد" في الخليج

الجمعة, 21 حزيران 2019 الساعة 14:04 | سياسة, عالمي

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتحلي

جهينة نيوز:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى التحلي "بأعصاب من حديد" في الخليج

 


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