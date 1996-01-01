موسكو تدعو واشنطن للتفكير في نتائج الخطوات غير المحسوبة ضد طهران

جهينة نيوز:

دعا نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التفكير في نتائج الخطوات غير المحسوبة التي ستتخذها ضد إيران.

جاء ذلك في تصريح صحفي بمدينة سوتشي الروسية، الجمعة تعليقًا على أنباء تناقلتها وسائل إعلام أمريكية، حيال تراجع واشنطن عن شن ضربات عقابية ضد طهران، ردا على إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة اخترقت الاجواء الإيرانية يوم امس الخميس.

واتهم ريابكوف الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في منطقة الخليج عمدًا، قائلاً: " يجرون المنطقة إلى صراع مفتوح، واعتقد أنهم يعلمون عن ماذا اتحدث تمامًا حتى وإن ادعى البنتاغون عكس ذلك".

وأشار إلى أن الأحداث المتطورة حول إيران مثيرة للقلق، قائلًا: " ندعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى التفكير في نتائج الخطوات غير المحسوبة التي ستتخذها ضد إيران، فالوضع بين البلدين يتأرجح على شفا حرب، وهذا خطير للغاية".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) أنّ واشنطن "كانت تخطط لشن ضربات عقابية ليلا على إيران لكنها ألغت الأوامر فجأة"، دون توضيح الأسباب.