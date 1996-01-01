"فيفا" و"كاف" يعلنان تعيين فاطمة سامورا "مفوضة عامة لإفريقيا" لستة أشهر

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") والاتحاد الإفريقي ("كاف") الخميس تعيين الأمينة العامة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا، "مفوضة عامة لإفريقيا" لستة أشهر، في خطوة تأتي في خضم سلسلة مشاكل يشهدها الاتحاد القاري.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أتى الاعلان المتزامن مع مؤتمر صحافي لرئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، عشية انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بين 20 حزيران (يونيو) و19 تموز (يوليو)، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري أبرزها استجواب أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.

وأعلن الاتحادان في بيان مشترك أن أحمد "اقترح على اللجنة التنفيذية (القارية) المجتمعة في القاهرة في 19 حزيران (يونيو) الجاري، طلب خبرة الفيفا لتقييم الوضع الراهن في الهيئة الإفريقية الحاكمة والمساعدة بشكل قاطع في تسريع تطبيق عملية الإصلاح الجارية، والتي تهدف الى ضمان أن الكاف يعمل بشفافية وفعالية مع التزام أعلى معايير الحوكمة".