بالصور ..طهران تنشر صورا لحطام الطائرة الأمريكية

جهينة نيوز

نشرت قوات الدفاع الجوي الإيرانية اليوم مجموعة صور تظهر أجزاء مختلفة، للطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها بصواريخ "خرداد 3" الإيرانية أمس الخميس ، مما يؤكد الرواية الإيرانية في دخول الطائرة المجال الجوي الإيراني

وقال العميد في الدفاع الجوي الإيراني قادر رحيم زاده، إن اسقاط الطائرة الأمريكية "ناجم عن الطبيعة العدائية لأمريكا وعدم اكتراثها لحقوق الدول الأخرى"، مؤكدا أن بحوزة طهران تسجيلات لجميع الإنذارات التي وجهت للطائرة وإحداثيات المسارات التي اتبعتها.

وتعد طائرة "غلوبال هوك" أو RQ-4C التي تم إسقاطها، واحدة من أحدث طائرات التجسس في العالم، وتقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار.