مزيد من شركات الطيران تعلن تعليق التحليق في أجواء مضيق هرمز و خليج عُمان

الجمعة, 21 حزيران 2019 الساعة 13:18 | سياسة, عالمي

مزيد من شركات الطيران تعلن تعليق التحليق في أجواء مضيق هرمز و خليج عُمان

جهينة نيوز

في إجراء احترازي بعد احتدام التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج أعلنت عدد من شركات الطيران تعليق رحلاتها في أجواء مضيق هرمز و خليج عُمان

و أعلنت "الخطوط الجوية الملكية الهولندية" تعليق رحلاتها عبر أجزاء محددة من الأجواء الإيرانية، تلتها شركة "كوانتاس" الأسترالية للطيران، التي أعلنت أنها ستتجنب التحليق في أجواء مضيق هرمز وخليج عُمان ، إضافة للخطوط الجوية البريطانية و الخطوط الألمانية " لوفتهانزا " التي أعلنتا تجنّب التحليق فوق الأجواء الإيرانية.

و كانت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية أصدرت في وقت سابق من يوم ، الجمعة، أمرا طارئا يمنع شركات الطيران التابعة لها من التحليق في المجال الجوي الإيراني، فوق مضيق هرمز وخليج عمان.


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