جهينة نيوز:

قرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، 6 أشهر، على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، أعلن المتحدث باسم مجلس الاتحاد، بريبن أمان، تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب القصور في تطبيق اتفاقيات "مينسك" مشيرا إلى أن القرار اتخذ بالإجماع، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول.

وتأتي تغريدة "أمان" بعد ساعات من بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، قال فيه إن الاتحاد مدد تدابيره التقييدية على روسيا، لمدة عام؛ بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول بشكل غير قانوني

يشار إلى أن قرار تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا يتم بشكل دوري منذ 2014 .