واشنطن تمنع طائراتها من التحليق في المجال الجوي الإيراني

جهينة نيوز:

أصدرت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، أمرا طارئا يمنع شركات الطيران التابعة لها من التحليق في المجال الجوي الإيراني، فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

وأرجعت الهيئة قرارها إلى "احتمال حدوث سوء تقدير أو خطأ في تحديد الهوية (طبيعة الطائرة)" في منطقة مضيق هرمز وخليج عمان، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

جاء ذلك عقب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز، أمس، اخترقت الأجواء الإيرانية.

فيما أكدت واشنطن أن الطائرة من طراز "غلوبال هوك أر كيو ـ 4 آيه" كانت تحلق في المجال الجوي الدولي، ولم تخترق الأجواء الإيرانية.

بدورها أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، اليوم، إنها علقت الرحلات الجوية من مطار "نيوارك" الأمريكي إلى مدينة مومباي بالهند، بعد مراجعة أمنية أجرتها تلت إسقاط إيران طائرة الاستطلاع الأمريكية.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني: "بالنظر إلى الأحداث الجارية في إيران، أجرينا مراجعة شاملة للأمان والأمن لخدمتنا إلى الهند عبر المجال الجوي الإيراني وقررنا تعليق خدماتنا".

المصدر: الأناضول