أبراج يوم الجمعة مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص

مولود ٢١/ ٦: شخص مختلف غير مالوف بحاجة لحيز واسع من الحرية الشخصية، لا تصطدم مع الناس بنظرياتك المثيرة للجدل حول الحياة، وصل افكارك بطريقة قوية وفعالة، مستعد للوقوف بجانب الشريك ويشاركه مشاعره، يعشق الافلام الجيدة، شخص عنده اتصال قوي، يبتكر رؤية ذات قوة وسحر عاطفي، سنة فيها حلول وسط، شراكة ناجحة، للبعض توازن في علاقات جديدة تحسن على صعيد المال، حصول على تغيير. ومساعدة، للعازب علاقة، انسحاب من مشاركة، انتبه من المضللين، الحظ حليف الجميع

الحمل: نهار جيد لتشارك بقوة وتتوصل لحل مرضي، الحظ يرافقك وتدعم خطواتك، وتجد حفاوة من الاخرين وتفتح قنوات تواصل، يوم جيد تخوض تجربة جديدة، يوم منلسب للرفقة لا تبقى لوحدك ستتعرف لوجه جديد

الثور: حاول ان تحافظ على رصانتك، انت لطيف وتوحي بالثقة لذا لا تنظر للوراء اكثر من الامام، ابتسم لا داعي للتوتر، تحقق نجاح وتدعم مصالحك العملية وتحافظ على سمعتك الطيبة، انته لعملك

الجوزاء: نهار جيد، تعوض خسارة، نهار غني باللقاءات والاتصالات والسفريات، تستقبل زوار، تودع زوار، تفتح مواضيع مهمة، لا تتكاسل حتى لو اضطررت للعمل اكثر، نوعية الوقت جيدة في الحركة بركة

السرطان: تصحح أخطاء وتكون عند حسن الظن وتتحالف مع جهة مفيدة لك شرط الا تأخذ موقف متشدد، لا تسمح للضغوطات ان تؤثر عليك بشكل سلبي، نهارك يحمل لك امور مالية واترك باب الحوار مفتوح حتى تصل لنتيجة لا تخجل من طلب مساعدة، كن جريء وانتبه لصحتك وابتعد عن المشاكل

الاسد: حاول ان تكون عنصر إيجابي في المجتمع، لا تكن عنيدا، نادرا ما تفعل شيئا دون اهتمامك بالنتائج، اعمل ما بوسعك لتحافظ على التوازن مع الشركاء، دلل نفسك حتى تتماشى مع ظروف الحياة

العذراء: تملك قوة وطاقة، تتراجع وتتقوقع داخل نفسك وتتذمر من العمل، نظم وقتك وكن منضبطا، لان نهارك يتطلب تعاون اكثر مع الاخرين، تتفهم وتطلب اي موضوع، انتبه لصحتك وخذ قسطاً من الراحة

الميزان: نشيط وسلوكك يعكس موجة جديدة من الثقة، تبدي رأيك وتسمع اي حقيقة، تقوم بالتنويع وتجد وقتا حتى تستمتع مع اصدقاء يقدرون افكارك، الحظ معك وتستعيد عزيمتك حتى تأخذ خطوة جديدة، يوم محظوظ وتمارس هواية تحبها

العقرب: مشغول بامور بيتية وترغب بالامان العائلي، تتفاجأ بعطل منزلي او مشكلة طارئة على صعيد عائلة، قوي قلبك ولا تتهرب من المسؤولية العائلية، حاول دعم الاهل والاحبة وتتعاطف معهم، انت شخص لا تخاف اي شيء لانك حنون ومرهف ومسالم، كن ديبلوماسي حتى تمرر نهارك بخير وسلامة

القوس: لطيف عاطفي مثالي غيور انفعالي صريح، متكلم، نشط بالاتصالات، باللقاءات والاتصالات، اخوة جيران، نهار سريع وداعم للعمل باختراع ما، فكرة جديدة وعلى الغالب لا مبالي على صعيد الحياة العاطفية

الجدي: منفتح وطموح وتحب المنافسة، نهار قيادي، قيادتك تأخذك للامور المالية، استرداد دين او عقد عمل، تلمس تجاوب من الاحبة، تتاثر عميقا، اشكر نفسك شكر مميز، حب منافسة وتوتر على صعيد الامور المالية

الدلو: القمر ببرجك، يعطيك قدرات ويسطع نجمك وسط مناسبات مهمة وتزداد قوة الاقناع، تتمتع بطاقة عالية وتستعيد نشاطك، الامور واضحة وسهلة، تشعر بالسعادة وتقبل على نهار بتفاؤل ونهم، تبدأ صفحة جديدة، تعالج ما يزعجك لانك قوي ونهارك فيه اجتماعيات زائدة، كن ديبلوماسي

الحوت: اذا وجدت نفسك في وضع صعب حاول التطلع الى السبب احتمال من عرقلة او تاجيل، بسبب جو من اللوم والعتاب، لا تتسرع الجو هادئ، نهار مناسب حتى ترفه عن نفسك، دقق في معالجة قضاياك بنفسك، حافظ على صبرك، لا تتكلم كثير ا يوم فيه انتهازية ممارسة عليك