مصدر: الطائرة الأمريكية التي أسقطتها إيران انطلقت من دولة عربية  

جهينة نيوز

افاد جهاز حرس الثورة الاسلامية في ايران عبر فيديو نشره لإسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة، افاد بان الطائرة المسيرة انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

و بحسب وكالة فارس فإن القاعدة الإماراتية هذه هي نفس القاعدة التي أعلن البنتاغون مؤخرا عن توجيه سرب "سترايك إيغل" من مقاتلات"إف15-إيه"، إليها، قادم من قاعدة "سايمور" الجوية في ولاية نورث كارولاينا.

وقد ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الخميس، إلى توقع رد قريب على إسقاط إيران الطائرة المسيرة الأمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة عما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران.

المصدر: وكالات