ظريف: انتشلنا اجزاء من الطائرة المسيرة الاميركية من المياه الايرانية  

جهينة نيوز

اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر اليوم الخميس عن انتشال اجزاء من الطائرة المسيرة الاميركية التي تم اسقاطها من داخل المياه الايرانية .

وافاد ظريف في تغريدته اليوم الخميس ان ايران انتشلت اجزاء من الدرون الاميركية التي تم اسقاطها من داخل المياه الايرانية .

وتابع ظريف في تغريدته على تويتر ان الطائرة المسيرة الاميركية انتهكت في الساعة ۰۰:۱۴ وبشكل خفي الاجواء الايرانية بعد ان انطلقت من الامارات العربية وتم استهداف هذه الطائرة في الساعة ۰۴:۴۵ قرب جبل مبارك في المختصات الجغرافية (25°59'43"N 57°02'25"E ) ، وقد تمكنا من انتشال اجزاء من الدرون الاميركية من المياه الايرانية حيث سقطت الطائرة المسيرة.