جدل بعد نشر صور لاحتفال أمير الكويت مع 4 خادمات بعيد ميلاده  – صور

جهينة نيوز

سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الكويت، بعد انتشار صور لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وهو يحتفل بعيد ميلاده مع 4 عاملات و ذلك بحسب ما ذكرت الشبكة العربية.

حيث لبَّى أمير الكويت ، طلبًا لخادمات يعملن في قصره، بإقامة حفل له بمناسبة عيد ميلاده التسعين.

وتداول مغردون على موقع “تويتر”، صورًا لأمير الكويت وهو يقف وسط أربعة خادمات قيل إنهن يعملن في القصر لديه، وخلفه “كيكة” عليها صورته، بمناسبة الاحتفال.

وقال الإعلامي الكويتي، مبارك الوقيان: إن “صاحب السمو أمير البلاد المُفدّى الشيخ صباح الأحمد وبكل تواضع ورقي يلبي طلب خادمات قصره بإقامة احتفالية مبسطة له بمناسبة عيد ميلاده”.

وأضاف الإعلامي الكويتي: “كم نحن فخورين بك يا أمير الإنسانية”، وأرفق صورة تجمع أمير الكويت مع الخادمات أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.

كما أشاد رواد مواقع التواصل، بتواضع الأمير وظهوره مع خادمات يعملن في قصره، بينما رأى آخرون أنه لا يجب إظهار الشيخ صباح الحمد بهذه الصورة مع الخادمات.

يشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 يونيو 1929؛ حيث أكمل في منتصف يونيو الجاري عامه التسعين.