ايفانز: ابن سلمان قال لي ان امه يهودية و هو و ابن زايد يدعمون اسرائيل أكثر من اليهود

جهينة نيوز

هؤلاء القادة يدعمون (اسرائيل) أكثر من اليهود بهذه العبارة وصف مؤسس مركز التراث اليهودي الصهيوني مايك ايفانز كل من محمد ابن زايد و محمد ابن سلمان.

و ذكر ايفانز خلال مؤتمر سنوي بصحيفة جيروزاليم بوست أن ولي عهد الامارات محمد ابن زايد ال نهيان و ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان يدعمون اليهود أكثر من اليهود, و أضاف هؤلاء القادة يدعمون اسرائيل اكثر من الكثير من اليهود, و نقل عن ابن سلمان حين سأله عن رأيه بالمسيحيين و اليهود قوله أنه يحب الاثنين لان امه يهودية فسأل ابن سلمان ما هذا الذي تقوله فأضاف ابن سلمان أن مربيته يهودية من اثيوبيا.

و أضاف ايفانز قائلاً عن سألت ابن سلمان ماذا يمكن للفلسطينيين ان يفعلوا فأجاب ابن سلمان عليهم ان يستنسخوا "اسرائيل".