بوتين حول سورية: روسيا لا تتاجر بحلفائها ومبادئها

جهينة نيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تتاجر بحلفائها ومبادئها.

وقال بوتين خلال الخط المباشر مع المواطنين اليوم رداً على سؤال حول “احتمال عقد صفقة” بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سورية “إننا لا نتاجر بحلفائنا ومصالحنا ومبادئنا” مشيراً في الوقت ذاته إلى إمكانية إجراء محادثات مع الأطراف المهتمة بتسوية الأزمة في سورية حول بعض القضايا المتعلقة بها.

ولفت بوتين إلى أنه يجب إيجاد حل للأزمة في سورية من خلال “الجهود المشتركة لجميع الشركاء المهتمين بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وكان بوتين أكد خلال القمة الخامسة لرؤساء دول مؤتمر التفاعل وإجراء بناء الثقة في آسيا “سيكا” في عاصمة طاجيكستان دوشنبه مؤخراً ضرورة دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية والتمسك بما تم التوصل إليه من اتفاقات في إطار منصة أستانا وتسهيل المجتمع الدولي عودة المهجرين السوريين جراء الإرهاب إلى وطنهم.

وفي الشأن الإيراني أعرب بوتين عن ثقته بالتزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالاتفاق النووي وعدم انتهاكها أياً من شروطه مشيراً إلى أن طهران تلتزم بشكل كامل بالاتفاق وهذا ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الرئيس الروسي: “نحن نعتبر أن فرض أي عقوبات على إيران لا أساس أو مبرر له” محذراً من أن أي “مواجهة عسكرية أمريكية إيرانية محتملة ستشكل كارثة بالنسبة للمنطقة” ومشدداً على أن الإيرانيين “قادرون على الذهاب إلى أقصى حد في حال لزم الأمر في الدفاع عن بلادهم”.

وفي سياق آخر أعرب بوتين عن استعداده للحوار مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وقال “إن الحوار الدائم أمر جيد وملح.. وفي حال إبداء الجانب الأمريكي اهتمامه فإننا بالطبع مستعدون للحوار ولا سيما أن هناك مواضيع يجب أن نبحثها بما في ذلك في مجال الأمن الدولي ونزع السلاح وكذلك فيما يخص ترتيب علاقات ثنائية طبيعية بين البلدين في كل المجالات”.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الصعوبات التي تواجهها العلاقات بين موسكو وواشنطن تعود لأسباب داخلية في الولايات المتحدة.

وشدد بوتين على ضرورة التعامل مع الهجمات الإلكترونية الأمريكية التي تتعرض لها منشآت الطاقة الروسية وقال “إن روسيا طرحت على الجانب الأمريكي مبادرة لوضع قواعد العمل في الفضاء الإلكتروني غير أنها لم تتلق أي رد بهذا الخصوص ونحن بالطبع سنرد على الهجمات الإلكترونية الأمريكية”.

وحول مسألة التسلح أكد بوتين أن روسيا ورغم خفضها الإنفاق العسكري فإنها تتقدم على الدول الأخرى في مجال الأسلحة وتمكنت من الحفاظ على المعادلة العسكرية والنووية بل إنها “تسبق منافسيها بخطوتين”.

وشدد بوتين على أن روسيا تمتلك أسلحة حديثة لا يوجد مثيل لها لدى أي دولة أخرى في العالم مشيراً إلى أن الحديث يدور عن الأسلحة فرط الصوتية وهو المجال الذي تتقدم فيه روسيا على باقي الدول.

وحول العلاقة بين روسيا وأوكرانيا ربط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قضية البحارة الأوكرانيين الموقوفين لدى روسيا إثر حادث مضيق كيرتش بمصير مواطني بلاده المعتقلين في أوكرانيا.

وقال: “يجب حل هذه القضية بشكل متكامل.. وقبل القيام بذلك يجب علينا التفكير في كيفية تقرير مصير هؤلاء الأشخاص الذين يهموننا وبينهم مواطنو روسيا الذين يعيشون في أوضاع مماثلة في أوكرانيا”.