النفط يقفز بعد تصريحات ترامب عن "الخطأ الجسيم" الإيراني

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بنحو 5% بعدما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بسبب إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، وقال، "إنها ارتكبت خطأ جسيما"

وتم تداول المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 17:27 بتوقيت موسكو، عند 56.37 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 4.85% عن مستوى الإغلاق السابق.

فيما جرى تداول عقود "برنت" العالمي عند 64.10 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 3.69% عن التسوية السابقة.

وجاء الارتفاع بعدما غرد ترامب عبر صفحته في "تويتر"، وكتب: "إيران ارتكبت خطأ جسيما"، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، موضحة أن "الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان".

و يذكر ان وزارة الحرب الامريكية اعترفت في وقت سابق بان الجيش اليمني اسقط لها طائرة في الاجواء اليمنية و قالت ان الحرس الثوري اطلق النار على مسيرة امريكية في المياه الدولية في خليج عدن في وقت سابق من هذا الشهر.

المصدر: وكالات