واشنطن بوست: التقرير الأممي وضع خارطة طريق لمحاسبة قتلة خاشقجي

جهينة نيوز

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن تقرير أغنيس كالامار المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التي تحصل خارج نطاق القضاء وضع خارطة طريق لمحاسبة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول الماضي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “التفاصيل المروعة التي ذكرها تقرير المحققة الأممية لعملية اغتيال خاشقجي تثبت استنتاجا لا لبس فيه وهو أن خاشقجي كان ضحية لعملية إعدام متعمدة وجريمة قتل خارج القضاء تتحمل السعودية المسؤولية عنها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان” مشيرة إلى أنه “ورغم ذلك فإنه وبعد ثمانية أشهر من هذه الجريمة لم تكن هناك أي عملية موثوق بها لمحاسبة المسؤولين عن ذلك ومن ضمنهم ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان”.

وأضافت الصحيفة إن كالامار وضعت طريقا لمحاسبة قتلة خاشقجي والآن الأمر متروك للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ومكتب التحقيقات الفيدرالي وقادة الكونغرس الأميركي لقبول المهمة ومتابعة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين.

وكانت محققة الأمم المتحدة أعلنت أمس أن الأدلة المتعلقة بقضية مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول تشير إلى مسؤولية ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان عن الجريمة موضحة أنه يتعين التحقيق معه ومع “مسؤولين سعوديين كبار آخرين”.

يشار إلى أن النظام السعودي لجأ إلى محاولة تضليل الرأى العام وإبعاد الأنظار عن تورط مسؤوليه وفي مقدمتهم ولي العهد محمد بن سلمان فى جريمة قتل خاشقجي عبر الإعلان عن محاكمة صورية لـ 11 شخصا وصفهم بأنهم ضالعون في الجريمة وفي أول جلسة لمحاكمتهم مطلع العام الحالي طلبت النيابة العامة التابعة للنظام السعودي عقوبة الإعدام لخمسة منهم.