دراسة جديدة: جليد جزيرة غرينلاند يذوب بسرعة كبيرة  

جهينة نيوز

أظهرت دراسة جديدة استندت إلى بيانات من وكالة الفضاء الأميركية ناسا أن جليد جزيرة غرينلاند في القطب الشمالي كفيل برفع مستوى المحيطات سبعة أمتار من دون استبعاد أن يذوب كليا في الألفية المقبلة بفعل الاحترار المناخي.

وتوقع باحثون من جامعة الاسكا في دراسة نشرتها مجلة ساينس أدفانسز أن يزول جليد غرينلاند كليا على الأرجح بحلول الألفية الثالثة إلا إذا حصل تخفيض كبير في انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

واستعان الباحثون بقياسات اجرتها ناسا بواسطة طائرة في إطار عملية “آيس بريدج” لسماكة الغطاء الجليدي وحاكت سرعة ذوبان الأنهر الجليدية الني تصب في المحيط مشيرين إلى أن غرينلاند وحدها قد تساهم في ارتفاع مستوى مياه البحار والمحيطات بين 5 و 33 سنتمترا بحلول عام 2100 وما بين 32ر5 و 82ر7 امتار خلال السنوات الألف المقبلة.

وأظهرت أبحاث أخرى أيضا أن الكتل الجليدية في غرينلاند تذوب بسرعة كبيرة منذ العقد الأول من الألفية الراهنة وأن الوضع يتفاقم.