عبد اللهيان يحذر ترامب من مغبة ارتكاب أي خطأ ضد إيران

جهينة نيوز

حذر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مغبة ارتكاب أي خطأ ضد إيران.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن عبد اللهيان قال في تحذيره الذي نشره في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “إن أخطأتم فإن كلمة الفصل ستكون لإيران في نهاية المطاف باقتدار” مشيراً إلى أن ترامب ومسؤولي البيت الأبيض تلقوا اليوم رسالة صارمة من جزء صغير جداً من قدرات إيران بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة من قبل الحرس الثوري.

وكان الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني أسقط فجر اليوم طائرة تجسس أمريكية مسيرة من طراز “غلوبال هاوك” بعد اختراقها الأجواء الإيرانية في محافظة هرمزكان جنوب البلاد.