المعلم يلتقي رئيسة بنك الصادرات والواردات الصينية وعدداً من ممثلي الشركات الصينية  

جهينة نيوز

التقى وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ظهر اليوم كو سياو يان رئيسة بنك الصادرات والواردات الصيني “اكزيم بانك” وبحث معها الواقع الاقتصادي والمالي في سورية وسبل استئناف التعاون وتعزيزه بين البنك المذكور والحكومة السورية في المرحلة المقبلة بما يسهم بتوفير التمويل اللازم للشركات الصينية الكثيرة الراغبة في المشاركة بعملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية على سورية.

وتم خلال اللقاء الذي جاء في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير المعلم إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة بحث الاستفادة من فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة للدول التي ساندت سورية في حربها على الإرهاب وعلى رأسها الصين في إطار سياسة التوجه شرقاً التي تنتهجها سورية حيث تم الاتفاق بهذا الشأن على تعزيز التواصل بين الحكومتين الصينية والسورية في الفترة القادمة لتحقيق هذا الهدف.

كما التقى وزير الخارجية والمغتربين ممثلي عدد من الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في سورية والمشاركة في برنامج إعادة الإعمار وقدم لهم عرضاً حول عملية إعادة الإعمار في المرحلة المقبلة واستمع منهم إلى عرض حول إمكانيات شركاتهم وخبراتها في مجالات مختلفة.

حضر اللقاءين الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور عماد مصطفى سفير سورية في بكين ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين والوفد المرافق.

كذلك أجرى الوزير المعلم عدداً من اللقاءات والمقابلات التلفزيونية والإعلامية مع بعض القنوات التلفزيونية الصينية.