تحديد موعد لاستلام القمح “دوغما” من المزارعين في السويداء

جهينة نيوز

حدد مركز استلام الحبوب في السويداء الـ 24 من الشهر الجاري موعداً لبدء استلام القمح “دوغما” بدون أكياس من المزارعين وذلك في مستودع المزرعة بعد التنسيق مع إدارة المركز.

وذكر رئيس المركز المهندس نزار نعيم في تصريح لمراسل سانا اليوم أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المزارعين في شراء الأكياس وتسهيل عمليات نقل محصول القمح مبيناً أن الاستلام مشروط بتوريد كميات لا تقل عن 10 أطنان لمن يرغب بذلك سواء بشكل فردي أو جماعي.

ولفت نعيم إلى مواصلة المركز استلام القمح بالأكياس حيث بلغت الكميات المسلمة حتى تاريخه نحو 500 طن وتم بيع 52 ألف كيس بسعر قدره 700 ليرة للكيس الواحد.

وكان مركز استلام الحبوب في السويداء تسوق خلال الموسم الماضي نحو 4432 طناً من محصول القمح.