رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع لاعب الريال

جهينة نيوز

أعلن نادي أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي، عن تعاقده مع اللاعب الشاب ماركوس يورينتي لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الأتليتي، فإن الاتفاق تم بين ناديي العاصمة حيث من المنتظر أن يجري اللاعب الكشف الطبي على أن يوقع على عقد مدته خمسة أعوام.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فمن المقرر أن تكون قيمة الصفقة 40 مليون يورو، كما وضعت إدارة الروخيبلانكوس بندًا تمنع إدارة الريال من إعادة اللاعب مجددًا.

صاحب الـ24 عامًا بدأ في صفوف الفريق الأول بريال مدريد عام 2016 لينتقل بعد ذلك لصفوف فريق آلافيس على سبيل الإعارة في يناير عام 2017.

ومن المحتمل أن يكون اللاعب الشاب بديلاً لرودري والذي اقترب من الرحيل لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي حيث سيقوم بطل بريميرليج بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الإسباني.

جدير بالذكر أن ماركوس يورينتي لعب 16 مباراة بقميص الريال في الموسم الماضي ليسجل هدفين دون أن يصنع.