الفيلم السوري الوثائقي " أبطال الحامية "

الخميس, 20 حزيران 2019 الساعة 14:09 | ثقافة وفن, سينما

الفيلم السوري الوثائقي

جهينة نيوز

تابع المخرج غسان شميط العمليات الفنية للفيلم الوثائقي الطويل " أبطال الحامية " من إنتاج المؤسسة العامة للسينما ، وعن الفيلم يقول مخرجه " يوثق الفيلم مرحلة من مراحل الأزمة السورية ، اخترنا منها حصار دير الزور الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات ، تخللها حصار خانق لمدة تسعة أشهر، حيث تمت محاصرة محافظة دير الزور كلياً ، حاولنا في الفيلم إبراز بطولات الجيش العربي السوري و من ضمنها بطولات فردية لأفراد من الجيش صنعوا ملاحم بطولية عظيمة، كما حاولنا تسليط الضوء على العلاقة ما بين الجيش و المواطن السوري الذي تعاون معهم بشكل كامل ، إضافة لإبراز رغبة القيادة السورية في المحافظة على كل شبر من الأرض السورية و إصرارها على عودة كل قطعة أرض إلى سيادتها الكاملة.

و يبرز الفيلم الأهمية الإستراتيجية لمطار دير الزور العسكري الذي حاولت قوى الإرهاب السيطرة عليه لفرض سيطرتها على المنطقة كاملة ، لكن الجيش العربي السوري كان لهم بالمرصاد و أفشل جميع محاولاتهم و خططهم."

و أضاف المخرج أن الفيلم اعتمد على وثائق و ضم مواد موثقة بشكل كامل. و نوه إلى رغبة المؤسسة العامة للسينما إلى توثيق الحرب السورية عبر أفلامها لتكون وثيقة سينمائية للزمن القادم.

الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما 2019, سيناريو وإخراج : غسان شميط.


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