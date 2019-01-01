ماذا فعل هذا الشاب حين قطع والداه عنه الواي فاي؟

جهينة نيوز

حاول ساك دوانجان (29 عاما)، الشاب التايلاندي المهووس بألعاب الفيديو، تسميم والديه بعد أن قاما بقطع اتصال الـ"واي فاي" لمنعه من اللعب لوقتٍ طويلٍ، وفقاً لموقع "الدايلي ميل" البريطاني.

في الواقع، عاد دوجان إلى المنزل في حالة سكر وبدأ يلعب على هاتفه الذكي بصوتٍ عالٍ بينما كان والداه يحاولان النوم.

فقام السيّد خامروانغ، زوج والدته (52 عامًا)، بقطع الاتصال لتجنّب المزيد من الاضطرابات والمشاكل، فتعالى الصراخ وحطّم الشاب المنزل.

لذلك، اضطرّ السيد خامروانغ إلى ضرب دوانجان ليخرجه من حالة السكر، ثمّ عاد الزوجان إلى النوم.

وفي صباح اليوم التالي، اكتشفت الوالدة مبيدات مميتة تطفو على سطح المياه في بئر العائلة عندما كانت تجمع الماء لطهي الأرز.

لحسن الحظ، اعترف دوانجان في وقتٍ لاحقٍ أنه وضع السم في البئر، فلم تصدّق والدته أنّه أراد قتلهما.