الإدارة المحلية تتسلم 100 باص نقل داخلي مقدمة من الصين

جهينة نيوز

تسلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم 100 باص نقل داخلي حديثة الصنع بسعة 44 مقعدا للباص الواحد مقدمة من جمهورية الصين الشعبية ليصار إلى توزيعها على المحافظات ووضعها في الخدمة.

وتتضمن الشحنة أيضا اكسسوارات ومعدات وتجهيزات للباصات يرافقها 5 فنيين قدموا إلى سورية لتدريب الكوادر على استخدام هذه الباصات وعمليات الصيانة اللازمة لها مستقبلا.

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عقب توقيع مذكرة الاستلام والتسليم مع السفير الصيني بدمشق فينغ بياو أن الهدية المقدمة من الجانب الصيني تأتي في وقت تواصل فيه الدول الداعمة للإرهاب إجراءاتها القسرية أحادية الجانب للضغط على المواطن السوري بلقمة عيشه موضحا أن الباصات الجديدة ستسهم في تعزيز قطاع النقل الداخلي وتوفير خدمات النقل اللائقة للمواطنين وهي ذات مواصفات جيدة وعالية.

ولفت مخلوف إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين ووقوف الصين إلى جانب سورية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية معربا عن أمله أن تكون الصين شريكا أساسيا في مرحلة إعادة الإعمار من خلال الشركات الصينية وخبراتها وامكانياتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

بدوره أعرب السفير الصيني عن أمله أن تسهم الباصات المقدمة في تحسين قطاع المواصلات العامة في المدن بشكل كبير وتسهيل حركة المواطنين مؤكدا استمرار وقوف بلاده إلى جانب سورية وصمودها في مواجهة الإرهاب وتقديم المزيد من الدعم الإنساني والاقتصادي لها.

وبين السفير الصيني أن بلاده ستقدم أيضا 3 أجهزة تفتيش حاويات “سكانر” لرفع قدرة عمل الجمارك السورية معتبرا أن المساعدات الصينية نوع من المبادرة لتشجيع الشعب السوري في السعي لحياة ومستقبل أفضل وجزء من إعادة الإعمار في بلده.

حضر توقيع المذكرة معاونا وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة ومعتز قطان ومدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور شفيق ديوب والمستشار التجاري في السفارة الصينية.

وكانت وزارة الإدارة المحلية تسلمت 100 باص نقل داخلي مقدمة من جمهورية الصين الشعبية في شهري آذار وكانون الأول الماضيين.