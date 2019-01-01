مراهقة أمريكية تقتل صديقتها المفضلة مقابل وعود على الانترنت ب 9 مليون دولار

جهينة نيوز

وجهت إلى مراهقة أميركية تهمة التآمر قتل "صديقتها المفضلة" بعدما عرض عليها رجل التقته عبر الانترنت مبلغ تسعة ملايين دولار لارتكاب الجريمة.

وقال المحققون إن دينالي بريمر من ألاسكا البالغة 18 عاما تلقت طلبا من رجل يدعى دارين شيلميلر (21 عاما) من إنديانا بقتل صديقتها.

وكان شيلميلر يقدم نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي على انه مليونير وأقام علاقة مع بريمر.

وتظهر وثائق المحكمة أنهما خلال علاقتهما عبر الانترنت ناقشا خطة لاغتصاب شخص في ألاسكا وقتله.

ويبدو أن شيلميلر وعد بريمر بمبلغ تسعة ملايين دولار أو أكثر في مقابل إرسال تسجيلات وصور للجريمة.

وعمدت بريمر إلى تجنيد أربعة مراهقين آخرين وقد قررت المجموعة أن تكون سينتيا هوفمان التي كانت تعتبر بريمر صديقتها المفضلة هدفا لهم.

وفي الثاني من حزيران، استدرجت هوفمان (19 عاما) إلى درب للنزهات شمال شرق انكوريدج حيث أوثقت بشريط لاصق وأطلقت رصاصة على رأسها من الخلف قبل أن تدفع إلى نهر.

وقد عثر على جثتها في الرابع من حزيران.

ونقلت تقارير صحافية عن والد هوفمان قوله إن ابنته تعاني من صعوبات في التعلم وقدراتها الذهنية موازية لطفلة في الثانية عشرة.

وقد تعاونت بريمر مع كايدن ماكينتوش وهو مراهق في السادسة عشرة في الجريمة على ما قالت الشرطة. وماكينتوش متهم بقتل الشابة بمسدس عائد إلى بريمر.

وقد تواصلت دينالي بريمر مع شيلميلر خلال الجريمة مرسلة له "عبر تطبيق "سنابتشات" صورا وفيديوهات تظهر هوفمان موثوقة ومن ثم صورا للجثة" على ما قالت جهة الادعاء.

ووجهت إلى بريمر وماكينتوش تهمة القتل. وأوقف شيلميلر أيضا فضلا عن ثلاثة قصر آخرين يشتبه في أنهم شاركوا في التخطيط والتنفيذ.

ووجهت إلى شيلميلر وبريمر أيضا تهمة القيام بأفعال جنسية تطال أطفالا ارتكبتها الأخيرة بطلب من شيلميلر ووقع ضحيتها طفلان في الثامنة والتاسعة فضلا عن ضحية في الخامسة عشرة.