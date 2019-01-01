قائد الحرس الثوري: إسقاطنا لطائرة التجسس الأمريكية يحمل رسالة واضحة لواشنطن!

جهينة نيوز

جدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، رفض بلاده التفاوض مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران، مؤكدا كذلك إسقاط القوات الجوية الإيرانية لطائرة أمريكية مسيرة قبل ساعات.

وقال سلامي في خطاب اليوم الخميس: "المفاوضات هي منطق الاستسلام، وأمريكا في المفاوضات تريد أن تسلب أسلحتنا الدفاعية، والشعب الذي تسلب أسلحته يصبح ضعيفا في الحرب".

وتابع سلامي: "لا نستطيع أن نثق بأمريكا مع كل هذا التاريخ من العداء تجاهنا".

وأضاف: "حدودنا خط أحمر وسنرد بقوة على أي عدوان… إيران لا تسعى لحرب مع أي دولة لكننا على أتم استعداد للدفاع عن إيران".

وعن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق محافظة هرمزغان، من جانب القوات الجوية، علق سلامي، "إسقاط طائرة التجسس الأمريكية يحمل رسالة واضحة وصريحة ودقيقة أن المدافعين عن حدود إيران جاهزون لأي اعتداء على البلاد".

وكانت وكالة سباه نيوز قالت إن الذراع الإعلامي للحرس الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أسقط طائرة "تجسس" أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.

وجاء في التقرير : "أُسقطت حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب".