غواردادو يقود المكسيك لدور الثمانية في الكأس الذهبية بانتصاره على كندا

جهينة نيوز

ضمنت المكسيك الفائزة بلقب الكأس الذهبية لكرة القدم سبع مرات مكانها في دور الثمانية بعد تغلبها 3-1 على كندا في دنفر بولاية كولورادو ليل امس ‬الأربعاء.

وواجهت المكسيك التي سحقت كوبا 7-صفر في المباراة الأولى، اختبارا صعبا لكنها فعلت ما يكفي لكسر صمود دفاع كندا بفضل ثنائية أندريس غواردادو في الشوط الثاني بعدما افتتح روبرتو ألفارادو التسجيل قبل الاستراحة.

واتيحت للمكسيك بعض الفرص في البداية لكن أفضلها كان في الدقيقة 29 عندما أطاح جوناثان دوس سانتوس بتسديدة فوق العارضة من مدى قريب.

لكن صاحبة أعلى تصنيف عالمي باتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) افتتحت التسجيل في الدقيقة 40 عندما تابع ألفارادو تسديدة راؤول خيمنيز المرتدة من الحارس ميلان بوريان.

وكادت كندا أن تدرك التعادل في الدقيقة 53 إذ عثر ألفونسو ديفيز على مساحة في الناحية اليسرى غير أن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

ودفعت كندا الثمن إذ ضاعفت المكسيك من تقدمها بعد ذلك بأقل من دقيقة واحدة بتسديدة رائعة من جواردادو من خارج منطقة الجزاء.

وقلصت كندا الفارق قبل ربع ساعة من النهاية بواسطة لوكاس كافاليني.

لكن المكسيك، التي نالت لقب البطولة التي تقام كل عامين لآخر مرة في 2015، ردت عبر جواردادو في الدقيقة 77 بتسديدة اصطدمت بقدم ديفيز ثم القائم إلى داخل الشباك.

وهذا هو الفوز الرابع في خمس مباريات للمكسيك على كندا في الكأس الذهبية.

وتتساوى كندا بثلاث نقاط مع جزر المارتينيك في المركز الثاني مع المجموعة الأولى لكنها تتفوق بفارق الأهداف قبل مواجهة كوبا، التي تأكد خروجها، في آخر مباريات المجموعة.

وتلعب المكسيك ضد المارتينيك التي حافظت في وقت سابق على آمالها في بلوغ دور الثمانية بفوز 3-صفر على كوبا.