328 متراً مربعاً جناح الكهرباء في مدينة المعارض.. صيانة عشرات محطات ومراكز التحويل داخل وخارج المدينة

جهينة نيوز

بعد أن انتهت استعداداتها خارج مدينة المعارض والأسواق الدولية لجهة جاهزية محطة التحويل الخاصة بالمدينة وصيانة جميع مراكز التحويل الممتدة من الجسر الأول حتى الجسر الثامن «47 مركز تحويل» على طريق مطار دمشق الدولي وإنارة الطريق ذهاباً وإياباً، وتأمين تغذية الكهرباء « من أكثر من مصدر ـ 5 ميغا واط» خلال عمر معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 خلال الفترة الممتدة ما بين 28 آب المقبل ولغاية الـ 6 من أيلول للمعرض ووضع «خطط الطوارئ للتعاطي مع أي جديد».

بعد كل ذلك بدأت وزارة الكهرباء تحضيراتها داخل مدينة المعارض من خلال حجزها مساحة 328 متراً مربعاً «جناح دائم» لتقديم أحدث وآخر ما أنجزته مؤسساتها «النقل والتوليد والتوزيع والمركز الوطني لبحوث الطاقة»، هذا ما أكدته مديرة المعلوماتية «التأهيل والتدريب» لصحيفة الثورة مشيرة أن الوزارة تعمل على متابعة أدق التفاصيل وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح النسخة الـ 61 من معرض دمشق الدولي وذلك في رسالة تأكيد جديدة وللعالم أجمع على انتصار وقوة وتعافي الدولة السورية بعد سنوات الحرب الإرهابية التي تتعرض لها منذ أكثر من ثمان سنوات وعودة الحياة وعجلة الإنتاجية إلى كافة القطاعات بما يعزز قوة الاقتصاد السوري ومنعته ويفسح المجال واسعاً أمام رجال الأعمال المشاركين (العرب والأجانب) بفتح آفاق جديدة للاستثمار وأسواق واعدة أخرى أمام البضائع السورية.

وأوضحت أن الوزارة ستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية والفرص الاستثمارية الممكنة ومجموعة من الماكيتات والصور الخاصة بمحطات التوليد والتحويل والربط مع شبكات النقل التي تغذيها إلى جانب مشاركات خاصة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة، مشيرة أن بوصلة عمل وزارة الكهرباء قبل وخلال وبعد المعرض رضا وخدمة المواطن من خلال رفع وثوقية الشبكة والمنظومة الكهربائية بشكل عام وتوسيع نطاق تطبيق «موبايل» الذي سبق وأن تم تنفيذه في أربع محافظات ومستقبلاً في 8 محافظات «قابلة للزيادة» الذي يتيح للمواطن الاستعلام عن الفواتير وتأشيرات العدادات وتسديد وتقسيط الفاتورة ومعالجة الشكاوي والاستعلام عن الأوراق الثبوتية خلال زيارته لجناحهم، مؤكدة أن المعرض فرصة مهمة للتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين للتباحث وإيجاد آلية وصيغ للتعاون في مجالي توليد الكهرباء وتوزيعها وتأمين التجهيزات وأعمال الخدمات والصيانة للمنظومة الكهربائية.