أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود 20/6: لا يعرف الكذب ولا الأنانية، ذاكرة غريبة، حدسه يصيب، عنيد،العند بالنسبة له موقف هدفه محدود، دائم الطموح، يكّرس نفسه لشيء يؤمن به، الكفاح ضد الهزيمة، حساس جداً، يعرف متى عليه أن يكون حازم عند اللزوم، في الطفولة شديد التعلّق بأحد الوالدين، هذه السنة يمكن أن تكون من أهم سنوات حياتك، مطلوب فقط عدم خوض بمغامرات غير محسوبة، سنة قد يختفي حدث أو ظرف استثنائي، يجب أن ترتب أوراقك وتراجع حساباتك، ممكن أن تشتري منزل أو تتنقل لمكان آخر، حظ سعيد.

الحمل: تركيزك على العمل وتتعرض لعملية اتهام او انتقاد، تقوم بخطوة جديدة تجاه المسؤولين عنك، أثبت جدارتك وحافظ على وضعك العائلي والعملي، مساء يزداد عليك الطلب من الاصدقاء، تعاني من زيارات مفاجئة ودعوات، اطلب امنية لتتحقق مساء

الثور: نهارك جيد وتزداد طموحاتك وتطرق ابواب، تبحث عن قضايا وعروض جديدة، تنهي بعض معاملاتك على صعيد اوراق وتغيير بالحركة، مساء تدخل فترة متعبة تركز فيها على عملك، تسمع كلام لا يعجبك، ضغط مفاجئ بسبب الاعمال الكثيرة، حافظ على صورتك مساء

الجوزاء: تطرح مشاكل تخصك وتخص امور مالية، تطلب مساعدة او تساعد احد من حولك، وتكون مصرا على نقاشات مالية فيها استحقاقات وتامين، مساء تدخل باجواء ايجابية وتجري اتصالات بعيدة ومقابلات ناجحة والاجواء تساعدك على نتائج هامة، استقبال زوار، الجو يساعدك مساء

السرطان: لا تسمح لاحد ان يؤثر عليك بشيء سلبي، بإمكانك ان تتجاوز الخلافات وتترفع عن الصغائر بهدف التوصل الى حلول مرضية وتسويات معقولة مع شركاء، حاول ان تستعمل طاقاتك لفترة قصيرة بسبب العرقلة والتأجيل، لا تخالف القوانين، تناقش قرض، قصص تشغلك في اليومين القادمين، انتيه لصحتك او صحة أحد مقرب

الأسد: الأجواء ضاغطة ومتوترة قد تعاني من فترة طارئة او سوء تفاهم معاكس في شخصيتك الطارئة، كن جريء ولا تضعف مواقفك وانتبه لمواعيد تخصك بسبب الاعمال الكثيرة، شراكة عاطفية او عملية، امض وقتا جيلا واعمل قاسما مشتركا مع الشركاء والجو العاطفي مشجع

العذراء: يوم جميل حتى تلون نهارك بالوان قوس قزح، تستفيد من حظوظك المالية والمعنوية، مساء تدخل باجواء التنقل والتعب والتغيير بالاهداف وتعمل جدول لاعمالك، يتراكم العمل عليك وتعاني من ارهاق، وظف طاقاتك بمجال يفيدك مساء.

الميزان: نهارك متعب انت بحاجة للقوة والتحرك، حافظ على ابتسامتك في الاجواء العائلية، لا تحرم ابتسامتك للعائلة، حظوظ تعزز روابطك على صعيد صداقة او شريك او اولاد او سهرة او تغيير اقامة، تمارس نشاطك الفني مساء

العقرب: يقال عنك انك مغرور ومتكبر بينما انت عكس ذلك، لذلك أثبت اليوم انك حنون وخاصة على صعيد اخوة وجيران، عالج امورك الطارئة بصورة مميزة، نهارك سعيد، تمضي وقتا سعيدا مع العائلة والأحبة

القوس: امور مالية تلتفت لامورك الخاصة والحظ المالي يرافق خطواتك، فكر جيدا في المساء تدخل باجواء سعيدة، فكر بمشاريع ايجابية، اتصالات ومقابلات ناجحة.

الجدي: القمر ببرجك يحمل لك تطور على صعيد اجتماعي وتزداد شعبيتك وتتصاعد، تقوى التحالفات ومساء ينتقل القمر من برجك الى برج الدلو، انت الرابح بمباراة او مبارزة، تتعرض لمصاريف اضافية غير متوقعة، الفترة القادمة جيدة لك.

الدلو: نهارك يحمل لك قيل وقال وافشاء أسرار، حاول ان تتأكد من كل ما تسمعه، احتمال نهارك يحمل تأخير بجواب او خبر، نهار بطيء وخال من المستجدات، مساء ينتقل القمر لبرجك وتطوي صفحة لملفات عالقة وتعيد النظر وتستعيد قوتك، لا تستبق الامور مساء هنيئا لك بهذا المساء بسبب وصول القمر لبرجك.

الحوت: نهارك يحمل لك امور جيدة ودعوات ولقاءات، تحقق انجازات من خلال معرفة جديدة او تلتقي باصدقاء، لقاءات وتحالفات ودعم خارجي، لا تصدق ما يقال، تسمع نقد مساء