عشيرة البوخابور تؤسس مجلس عسكري و تتوعد ميليشيات الاحتلال الامريكي الارهابية

الخميس, 20 حزيران 2019 الساعة 00:49 | سياسة, عالمي

عشيرة البوخابور تؤسس مجلس عسكري و تتوعد ميليشيات الاحتلال الامريكي الارهابية

جهينة نيوز:

أعلن مجلس عشائر البو خابور العربية في سورية عن تشكيل مجالس عسكرية عشائرية لإستهداف عناصر تنظيم قسد كرد عسكري لتطاولهم على العشائر العربية , واستمرار العمل العسكري حتى طردهم وعملائهم من كل الأراضي السورية.

و في بيان صادر عن مجلس العشيرة إعتبرت عشيرة البوخابور كل عنصر من عناصر ميليشيات الاحتلال الامريكي هدف مشروع للعشيرة, و جاء في البيان الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي و حصلت جهينة نيوز على نسخة منه :

" نحن ابناء عشيرة البوخابور في سورية عامة و بعد أن شاهدنا مقطع الفيديو الذي تناولته مواقع التواصل الاجتماعي بقتل رجل مدني و زوجته و التهكم عليهم و على القبائل و العشائر العربية الأصيلة بكلام مسيء من عناصر يتبعون للاحزاب الانفصالية الاجرامية قسد و بناء على ذلك نعلن نحن شيوخ و ابناء عشيرة البوخابور في سورية عامة و في شرق الفرات خاصة أن كل عنصر من تنظيم قسد الارهابي هو هدف مشروع لنا"

و أضاف البيان " قد تم تشكيل مجالس عسكرية عشائرية في مناطق متفرقة للرد العسكري المنظم على تنظيم قسد الارهابي و طردهم و عملائهم من كل الاراضي السورية".

و ختم بيان العشيرة " نقول للميليشيات الارهابية قسد و كل من تسول له نفسه التطاول على العشائر العربية الاصيلة سل التاريخ ماذا قال عنا".

و يذكر أن ميليشيات قسد و بدعم من الاحتلال الامريكي تشن حملات إعتقالات واسعة و تنكل بالأهالي و لطالما قمعت احتجاجات الاهالي بالرصاص و بدعم المروحيات الامريكية و يتهمها الاهالي بإحراق محاصيل القمح في الجزيرة السورية لانها رفضت بيع محاصيلها لعصابات قسد و قررت بيعها للحكومة السورية.


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