دبلوماسي إيراني يوضح تصريحات "إغلاق مضيق هرمز" بعد إساءة فهمها

جهينة نيوز:

أوضح حامد بعيدي نجاد، سفير إيران في بريطانيا، إن التصريحات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون حول مضيق هرمز وإغلاقه في حال قطعت إمدادات النفط الإيراني، أسيء فهمها.

و قال نجاد في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" بالعربية: "أولا يسيئون استخدام بيان للرئيس الإيراني ووزير الخارجية، نحن قلنا إذا لم يسمح لإيران بتصدير النفط من الخليج الفارسي فإننا سنتخذ إجراءات للتأكد من أن الدول الأخرى لا يمكنها فعل الأمر ذاته ولكننا لسنا في تلك المرحلة حاليا، والعقوبات هي أمر مختلف".

وتابع قائلا: "ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن لديها تقديرات ومعلومات استخباراتية، السؤال هنا على ماذا تستند هذه التقديرات؟ يمكن أن يكون لديك تقديرات وتكون لدي تقديرات وللناس في الشارع تقديرات أيضا، التقديرات يمكن الاعتماد عليها إن كانت تستند على حقائق وأدلة… لم نواجه بأي نوع من الحقائق حتى الآن"

وكان رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري، فد قال على هامش الملتقى الثالث والعشرين لقادة ورؤساء قوات الشرطة: "في حال لم تتمكن إيران من تصدير نفطها عبر المضيق، فبالتأكيد لن تستطيع الدول الأخرى ذلك".

وأشار إلى أن بلاده "لا تعتزم إغلاق المضيق حاليا، لكنها قد تفعل في حال أجبرت على اتخاذ خطوات مضادة ضد الأعداء" في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن الجيش الإيراني "مستعد لتنفيذ أي قرار يتعلق بإغلاق المعبر يصدر عن السلطات الإيرانية إذا بلغت ممارسات الأعداء حدا يدفعنا إلى الاضطرار لذلك".

المصدر وكالات