فصائل منظمة التحرير: لمقاطعة ورشة المنامة الاقتصادية التزاما بالمبادرة العربية للسلام

جهينة نيوز

دانت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيان، “توافق مملكة البحرين مع الادارة الاميركية لعقد ورشة العمل الاقتصادية تحت عنوان السلام من أجل الازدهار، التي ستقام يومي 25 و 26 من الجاري، في المنامة، والتي تأتي ضمن مساعي الإدارة الأميركية لتسويق ما يسمى بصفقة القرن التي اعدتها لتصفية القضية الفلسطينية وللنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وثمنت “الرفض الواسع لهذه الورشة من الشعب البحريني،الذي عبر عن رفضه أيضا لسياسة التطبيع، إنطلاقا من تمسكه بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية له ولكل العرب”.

ولفتت الى “انها تنظر إلى هذه الورشة باعتبارها حلقة من حلقات التآمر على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران للعام 1967″.

كما و”ترى فيها أيضا إصرارا من الإدارة الاميركية لمواصلة الإنحياز الكلي والكامل لمصلحة لاحتلال الصهيوني، وتكريس لهيمنته العسكرية والسياسية في المنطقة، فضلا عن إعادة بث الروح للمشروع الصهيوني القديم الجديد لإقامة دولة إسرائيل الكبرى في المنطقة، وبخاصة بعد ما اجاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنفسه، بغير وجه حق، الإعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني الغاصب، ومن ثم أتبع ذلك بالإعتراف الكامل بسيادتها على هضبة الجولان السوري”.

وكالات