الجيش اليمني منظومة باتريوت لا تمثل أي عائق

جهينة نيوز

نفى الناطق باسم الجيش اليمني، العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، صحة ما أعلنته قوات تحالف العدوان على اليمن عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش اليمني في أجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن، قبل دخولها المجال الجوي للسعودية.

وقال سريع، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك: "لم ننفذ أي عملية مشابهة خلال الـ 12 ساعة الماضية وهذا ادعاء كاذب وزائف ونحن نعلن عن عملياتنا العسكرية بمختلف تفاصيلها أولا بأول".

واعتبر سريع أن ما هذا الادعاء ليس توظيفا لعملية فحسب بل ادعاء عملية لم تحدث وتوظيف مكشوف هدفه عرقلة وإفشال مسار اتفاق الحديدة ويكشف النوايا المبيتة في عرقلة وافشال اتفاق السويد كلياً".

وتابع: "نؤكد أن العدو لا يعلم عن أي عملية عسكرية بالمطلق قبل وقوعها ويفاجأ بوصولها إلى أهدافها".

وختم العميد سريع بالقول: "يحاول العدو التغطية على ذلك بإعلانه التصدي للعملية بعد إعلاننا بزمن ويعلم الجميع أن منظومات الباتريوت لم تعد تمثل أي عائق حقيقي".

و يذكر أن منظومة الباتريوت التي قامت بحماية العاصمة السعودية الرياض لم تنجح بإعتراض اي صاروخ يمني و بل أن أحد صواريخ الباتريوت غير مساره و ضرب هدف ارضي داخل العاصمة السعودية, و في كيان الاحتلال الاسرائيلي كذلك الامر لم تنجح الباتريوت بإي عملية اعتراضية ناجحة.