إخماد حريق نشب في مئات الدونمات من الأراضي الزراعية والحراجية شمال بلدة قنوات بالسويداء

جهينة نيوز:

أخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي حريقاً كبيراً نشب بعد ظهر اليوم في أراض زراعية وحراجية شمال بلدة قنوات بمحافظة السويداء وألحق أضراراً بالكروم والأشجار المثمرة.

وأشار آمر زمرة الإطفاء في فوج إطفاء السويداء كمال برجاس إلى أن طبيعة المنطقة ووعورتها وانتشار الأعشاب اليابسة بكثافة ساعد في تمدد الحريق في مساحات واسعة أغلبها أعشاب مع تضرر كروم مزروعة بأشجار مثمرة قبل التمكن من السيطرة عليه وإخماده بتضافر جهود جميع الجهات والأهالي مع الاضطرار لاستخدام الوسائل اليدوية في المواقع التي لم تتمكن الآليات من الوصول إليها.

وذكر زهير شقير من الدفاع المدني أن الحريق امتد من شمال غرب بلدة قنوات باتجاة سد زوية وأراضي قرية مفعلة وأتى على مئات الدونمات على السفوح التي تنتشر فيها كروم زيتون ولوزيات وتفاح وعنب وأشجار حراجية وذلك قبل أن يتم إخماده من قبل فوج الإطفاء والدفاع المدني ومديرية الزراعة ومؤسسة المياه بالتعاون مع المجتمع الأهلي.

وأخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي الكثير من الحرائق خلال الفترة السابقة في مناطق متفرقة من المحافظة بعضها طال مئات الدونمات ضمن أراض زراعية فيها محاصيل حقلية من قمح وشعير وأشجار مثمرة من تفاح وزيتون وعنب وحراجية من بلوط وسنديان حسب كل منطقة منها قبل السيطرة عليها لتصل المساحات الإجمالية المتضررة منها وفق بيانات مديرية الزراعة إلى نحو 17 ألف دونم.