روسيا والصين تعرقلان مسعى أميركيا لوقف إمدادات الوقود إلى كوريا الديمقراطية

الأربعاء, 19 حزيران 2019 الساعة 18:45 | سياسة, عالمي

روسيا والصين تعرقلان مسعى أميركيا لوقف إمدادات الوقود إلى كوريا الديمقراطية

جهينة نيوز:

عرقلت روسيا والصين الثلاثاء مسعى أميركيا في الأمم المتحدة يهدف إلى وقف إمدادات الوقود إلى كوريا الديمقراطية التي تتهمها واشنطن بتجاوز السقف السنوي المسموح لعام 2019، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وطلبت موسكو وبكين مزيدا من الوقت لدراسة الطلب الأميركي الذي أيده 25 من أعضاء الأمم المتحدة بينهم اليابان وفرنسا وألمانيا وفق المصادر.

وقبل اسبوع اتهمت الولايات المتحدة في تقرير كوريا الديمقراطية بخرق السقف الذي تفرضه الأمم المتحدة على واردتها من الوقود عبر إجراء عشرات من عمليات النقل من سفينة إلى أخرى هذا العام.

وكانت واشنطن قد طلبت أن تحكم لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة بأن السقف السنوي المحدد بـ500 ألف برميل قد تم تجاوزه وأن تأمر اللجنة جميع الدول بوقف إمداداتها من الوقود.


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