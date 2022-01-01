فينزويلا تحرج البرازيل بكرة القدم

جهينة نيوز:

فشل المنتخب البرازيلي في حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2019، واكتفى بالتعادل السلبي مع المنتخب الفنزويلي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في البطولة.

وشهدت المباراة إلغاء حكم اللقاء التشيلي خوليو غونزاليس 3 أهداف للمنتخب البرازيلي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعدة “VAR”.

وهذا التعادل هو الثاني في تاريخ مواجهات البرازيل وفنزويلا في البطولة، مقابل 6 انتصارات للسامبا.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب البيرو الذي تغلب في وقت سابق على بوليفيا 3-1 كما رفع منتخب فنزويلا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث فيما يتذيل منتخب بوليفيا فرق المجموعة من دون نقاط.