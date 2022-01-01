فينزويلا تحرج البرازيل بكرة القدم

الأربعاء, 19 حزيران 2019 الساعة 17:34 | رياضة, كرة القدم

فينزويلا تحرج البرازيل بكرة القدم

جهينة نيوز:

فشل المنتخب البرازيلي في حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2019، واكتفى بالتعادل السلبي مع المنتخب الفنزويلي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في البطولة.

وشهدت المباراة إلغاء حكم اللقاء التشيلي خوليو غونزاليس 3 أهداف للمنتخب البرازيلي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعدة “VAR”.

وهذا التعادل هو الثاني في تاريخ مواجهات البرازيل وفنزويلا في البطولة، مقابل 6 انتصارات للسامبا.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب البيرو الذي تغلب في وقت سابق على بوليفيا 3-1 كما رفع منتخب فنزويلا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث فيما يتذيل منتخب بوليفيا فرق المجموعة من دون نقاط.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا