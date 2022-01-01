المركزي يواصل استبدال الأوراق النقدية المشوهة

جهينة نيوز:

أصدر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول قرارا بتسديد مبلغ يقدر بنحو 2 مليون و840 ألف ليرة سورية وذلك لقاء أوراق نقدية مشوهة نتيجة قوة قاهرة مقدمة من قبل عدد من المواطنين.

ووفقا للقرار الذي تلقت جهينة نيوز نسخة منه بلغ حجم المبالغ المصرح بتلفها نحو 6 ملايين و396 ألف ليرة سورية مقدمة في الفترة ما بين منتصف تشرين الأول العام الماضي وحتى منتصف شباط الماضي من قبل 54 مواطنا إلى فروع المركزي في محافظات دمشق واللاذقية والسويداء وحماة والحسكة ودير الزور.

ويشير القرار إلى أن أسباب التشويه الحاصل للأوراق النقدية المقدمة من قبل المواطنين وفقا للضبوط والبيانات المقدمة تراوحت ما بين الحريق والاهتراء والرطوبة والقوارض والتمزق وسوء التخزين والغسيل والتلف.

وذكر المركزي المواطنين في بيان نشره على موقعه الإلكتروني بالوثائق المطلوب تقديمها بخصوص استبدال الأوراق المشوهة نتيجة القوة القاهرة على أن يتم تقديمها من قبل صاحب العلاقة حصرا أو من قبل وكيله القانوني إلى دائرة المراسلات لدى المركزي أو أقسام الخزينة لدى فروع المركزي بالمحافظات.

يذكر أن المركزي أصدر قرارا الشهر الماضي بتسديد مبلغ يقدر بنحو 2 مليون و193 ألف ليرة سورية وذلك لقاء أوراق نقدية مشوهة نتيجة قوة قاهرة مقدمة من قبل 49 مواطنا