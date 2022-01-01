حذاء مرصع بالجواهر يُعرض في مزاد خيري

جهينة نيوز

ابتكرت العلامتان دار “رينيه كاوفيلا” ودار “شوبارد” العريقتين حذاء مميّزاً مرصّعاً بالجواهر لصالح الحفل الخيري الذي أقامته المؤسّسة تحت عنوان “The Secret Garden” في جنيڤ في 13 يونيو، وذلك دعماً لمؤسّسة Naked Heart Foundation لصاحبتها ناتاليا فوديانوفا، عارضة الأزياء العالمية والناشطة في مجال العمل الخيري.

جاء هذا التصميم أشبه بتحفة فنيّة التقت فيها الحرفيّة التي تعتمدها علامة الأحذية الإيطالية الفاخرة مع مهارة الدار السويسرية الرائدة في مجال صياغة المجوهرات

والحذاء باللون البنفسجي الذي يُحاكي حجر الأميثيست وبالأحجار الثمينة التي تُزيّنه، وعليه ببروش أمامي وخلخال مُصمّمَين من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط ومرصّعَين بأحجار السافير الوردي التي يبلغ إجمالي وزنها 104 قيراط، وبحجر القمر.

والملفت في التصميم أنّه يُمكن فكّ الخلخال وارتداؤه كسوار على المعصم. يكتمل هذا التصميم الحالم مع خاتم على الكعب يُعزّز تلاعب الضوء بين الأحجار الكريمة والحرير.

تألّقت عارضة الأزياء العالمية إلسا هوسك، الوجه الإعلاني لعلامة “رينيه كاوفيلا”، بهذا الحذاء الذي أسر الألباب خلال الحفل.

يُشار إلى أنّ ريع المزاد العلني الذي أقيم خلال حفل العشاء عاد بأكمله إلى مؤسّسة Naked Heart Foundation سويسرا التي تُعنى بدعم عائلات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة